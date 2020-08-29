TSK'dan F-16 açıklaması
2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir.
|29 Ağustos 2020 12:40
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2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir.
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