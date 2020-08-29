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'İstanbul Barosu ve CHP'liler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir'

Bülent Turan: Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor
 29 Ağustos 2020 13:38
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'İstanbul Barosu ve CHP'liler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir terör örgütü mensubunun fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına ve bu sırada bina önünde toplanan CHP'lilere tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine gelen Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali ile Çan Linyit İşletmesini ziyaret ettikten sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosu'nda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Barolar; marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP'li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C'li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti?

Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda, söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz."

- "Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de"

Turan, Çan'daki elektrik üretimi aşamasının da Türkiye'de iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bu topraklardan çıkarılan kömürün, ilçede elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Çan'daki bu tesisler, milli enerji ve milli maden stratejisinin çok güzel bir örneği. Yerli enerji kaynakları, dışa bağımlılığı bitirmek açısından önemli. Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de. Enerjide net ihracatçı konuma gelene kadar çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Çan Linyit İşletmesi ve 18 Mart Çan Termik Santrali, Çanakkale'miz ve ülkemiz için kıymetli kurumlar. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında, sanayinin gelişmesinde ve bölgede istihdam oluşturulmasında büyük öneme sahipler."

Termik santralin, Türkiye'de çevre yönetmeliklerine uygun dizayn edilmiş ilk santral unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Turan, "Elektrik enerjisi üretilirken çevreyi ve doğayı göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle Çanakkale'mizin ve Çan'ımızın doğasını korumak için gayret gösteriyoruz. İnsan sağlığını ön planda tutan bir anlayış çerçevesinde emisyon değerlerinin daha da düşürülmesini sağlamak amacıyla Çan Termik Santrali'ne 174 milyon lira maliyeti olan Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Büyük oranda çalışmalar bitti, en kısa zamanda faaliyete alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Çanakkale'ye bir müjdelerinin daha olduğuna işaret ederek, Çan Devlet Hastanesine atanan 11 doktorun en kısa zamanda görevlerine başlayacağını sözlerine ekledi.

Çan Devlet Hastanesine, 94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda birer kardiyoloji, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra 7 pratisyen hekimin atandığı bildirildi.

Bülent Turan'a ilçe ziyaretinde, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Dirlik, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve Çan İlçe Başkan Vekili Osman Uysal ile Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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