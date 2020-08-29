Sağlıkçılara yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresinin 31 Aralık'a uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından 22 Mart'tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400'ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

- "Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az"

Bakanlık açıklamasında, "Küresel salgına karşı verdiğimiz milli mücadelenin en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ile ücretsiz ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.