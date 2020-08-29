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Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde telefonla ulaştığı 12 yaşındaki çocuğu kandırarak, 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.
|29 Ağustos 2020 14:29
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin telefonunu arayarak 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı" deyip, evde bulunan 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli A.E'nin, İstanbul'da Esenyurt ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
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