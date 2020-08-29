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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı

"Muharrem ayı, bizim temel kitaplarımızda pek çok hakikatle birlikte anılan bir aydır. Aşura günü de yüzyıllardır zulme karşı gerçek insan olmanın hakikatini andığımız son derece müstesna bir gündür"
 29 Ağustos 2020 14:40
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muharrem ayının temel kitaplarda pek çok hakikatle birlikte anılan bir ay, aşure gününün de yüzyıllardır zulme karşı gerçek insan olmanın hakikatini andıkları müstesna bir gün olduğunu belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, rivayetlere göre Hazreti Adem'in tövbesinin kabulü, Harzeti Nuh'un gemisinin tufandan necatı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçişi ve Hazreti İsa'nın göğe yükselişinin muharrem ayında gerçekleştiğini ifade etti.

Hazreti Muhammed'in muharrem ayında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği Kerbela faciasının da muharrem ayının 10'u aşure gününde yaşandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Muharrem ayı, bizim temel kitaplarımızda pek çok hakikatle birlikte anılan bir aydır. Aşura günü de yüzyıllardır zulme karşı gerçek insan olmanın hakikatini andığımız son derece müstesna bir gündür. Her ne pahasına olursa olsun zulme karşı olmak ve hakikati ayakta tutmak ve bütün insanlık için bu hakikatin peşinden gitmek mesajını bizlere hatırlatan aşura günü, tüm insanlığı ve geleceği aydınlatan, bitmeyen bir andır."

İnsanlığın hakikatine karşı nerede bir zulüm varsa Kerbela'yı ve aşureyi yüreklerinde kuşananların, zulme ve haksızlığa karşı çıkarak en ön safta yer aldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle insanlık için, insanı 'hakiki insan' yapan hakikat için kendilerini feda eden başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere Kerbela şehitlerini ve aşuranın mesajının taşıyıcılarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Muharrem, bir insanlık okuludur. Kerbela ve aşura, insanlık okulunun hakikat dersleridir. Yeryüzü hala büyük zulümlerle sarsılıyor. Yeryüzünde pek çok mazlum coğrafya Kerbela'yı yaşamaya devam ediyor, mazlumlar için her gün aşura olmaya devam ediyor. Bunu asla unutmuyoruz."
Anadolu Ajansı
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