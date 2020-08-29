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BTK Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Özel Kalem Müdürü Pınar Çağlayanel hayatını kaybetti.
 29 Ağustos 2020 15:04
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BTK Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Özel Kalem Müdürü Pınar Çağlayanel hayatını kaybetti.

BTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

Özel Kalem Müdürümüz Sn. Pınar Çağlayanel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün saat 16.00'da Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Memurlar.Net
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