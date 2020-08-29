BTK Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Özel Kalem Müdürü Pınar Çağlayanel hayatını kaybetti.
|29 Ağustos 2020 15:04
|Yazdır
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Özel Kalem Müdürü Pınar Çağlayanel hayatını kaybetti.
BTK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;
Özel Kalem Müdürümüz Sn. Pınar Çağlayanel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün saat 16.00'da Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Özel Kalem Müdürümüz Sn. Pınar Çağlayanel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.BTK (@BTKbasin) August 29, 2020
Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Cenazesi bugün saat 16.00'da Ankara Karşıyaka Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. pic.twitter.com/M6LAFwnG8L
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
29 Ağustos 2020 14:52
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
29 Ağustos 2020 14:26
|Bakan Pakdemirli Giresun'daki arama çalışmalarını takip etti
29 Ağustos 2020 12:56
|Ateş Kara: Gerçekten ciddi bir yükselmemiz var
29 Ağustos 2020 12:05
|Emine Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
29 Ağustos 2020 11:57
|Konya'daki Düden Gölü kurudu
29 Ağustos 2020 11:50
|'Grip ve zatürre aşıları Kovid-19'dan korumaz' uyarısı
29 Ağustos 2020 10:29
|Çanakkale Köprüsü'ne kedi yolu
29 Ağustos 2020 07:25
|Orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında
29 Ağustos 2020 06:40
|Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
29 Ağustos 2020 06:30