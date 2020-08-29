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Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu

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 29 Ağustos 2020 15:09
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Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu

Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, sıcak havanın da etkisiyle tatilci yoğunluğu yaşandı.

Hava sıcaklığının kent merkezinde 35 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar, Abant Tabiat Parkı'nı tercih etti.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelenler, girişte zaman zaman uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Serin havası ve doğasıyla tatilcileri cezbeden Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet turu atarak, faytona binerek, piknik alanlarında dinlenerek zaman geçiriyor.

Anadolu Ajansı
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