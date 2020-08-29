Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 1500 kritik değil ama psikolojik sınır
|29 Ağustos 2020 15:26
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son dönemde koronavirüste artan günlük vaka sayılarını değerlendirdi. Yamanel, salgın için bu dönemde 'kritik sınır' değil; ama psikolojik sınırlar olduğunu belirterek, "Covid-19'da psikolojik sınırlar var; bin gibi, bin 500 yüz gibi. Tabii bu durum böyle olunca vaka sayıları bini geçince, bin 500'ü geçince endişeleniyoruz; ama aslında endişelenecek bir durum yok. Çünkü sağlık sistemimiz çok güçlü. Şu an için bu rakamları kaldırmayacak kadar sıkıntılı bir durum yok. Ama sınırsız bir sağlık sistemi hiçbir yer yok. O nedenle de çok dikkat etmemiz gerek. Tabii ki böyle vaka artışları, dalgalanmalar, azalmalar olacaktır pandemi sürecinde. Sağlık Bakanlığımız her şeyi kontrol altında tutuyor. Bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Ve sağlık ordumuz mücadeleye devam ediyor. Herhangi bir yoldan çıkma, kontrolden çıkma gibi bir şey söz konusu değil" dedi.
Yamanel, virüsle mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak, "Yaz aylarında daha dikkatli olsaydık, vaka sayılarını binin altında tutsaydık, ekim ve kasım aylarına çok daha iyi bir şekilde girerdik, daha kontrollü bir şekilde 2'nci dalgayı atlatabilirdik. Ama yine de mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'OKULLAR AÇILMALI; EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'
Yamanel, vaka artışlarının okulların açılması takvimini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de "Şuan okulların kademeli olarak açılacağını biliyoruz, ön görüyoruz. Ve açılmalı da; tabii ki eğitim de çok önemli. Ama yapılan protokoller, alınan önlemlerin tamamen uygulanması gerekiyor. Belli sınıflar açılabilir. Online eğitimler, hibrit modeller olabilir. Bunları zaten düzenlenen rehberler eşliğinde ve çok ciddi önlemler alınarak hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız planlamakta" diye konuştu.
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