Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İzmir'in Tire ilçesinde, üniversite sınavında ilk bine giren Orhancan Ayhan, iddialara göre öğretmeninin tuş hatası nedeniyle çok istediği üniversiteye yerleşemedi. Babasının yanında lastik tamircisi olarak çalışan ve ODTÜ Tarih Bölümüne girmeyi garantileyen Orhancan, durumun telafi edilmesini istiyor.

Tire Kutsan Anadolu Lisesini başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi ve sözel alanda Türkiye'de ilk bine girerek büyük bir başarı gösterdi. Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümüne girmeyi garantileyen Orhancan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tercih sürecinde, tercih gönderme işleminin kendisi adına rehber öğretmeni tarafından yapılan Orhancan Ayhan, bu kısımda tercihini gönderme işlemi yapılmadığı için bir enter tuşu yüzünden istediği üniversiteye yerleşemedi.

Lastik tamircisi olarak çalışıyor

Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesinde lastik tamircisi olarak çalışan başarılı öğrenci, yetkililerden durumun telafi edilmesi için yardım bekliyor. Başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı psikolojik olarak da etkilenen Orhancan Ayhan, kaydını yapamazsa hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi. Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.