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BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, ihracat yaptığı ülkelere Somali'yi de ekledi.
 29 Ağustos 2020 15:59
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BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu

Somali Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacı Türkiye'den karşılandı. BMC, Somali güvenlik güçlerinin teknolojik donanımlarının artırılmasına yönelik hibe projesi kapsamında son dönemdeki ihracat başarısını yeni bir ülkeyle sürdürmüş oldu.

Alınan bilgiye göre, araçların temin süreci Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara aracı üreticileriyle gerçekleştirildi. Somali Savunma Bakanlığı ile yürütülen süreç sonunda BMC'nin Kirpi I aracı tercih edildi. BMC, 12 adet Kirpi I aracının temininden elde edilen geliri ihracat hanesine kaydedecek.

Ana görevi personel taşıyıcı olan Kirpi Mayına Karşı Korumalı Araç, baz aracın üzerine pek çok görev ekipmanı alabiliyor ve farklı varyasyonlarda üretilip, ambulans, komuta kontrol ve benzeri değişik rollere sahip olabiliyor.

Kirpi gayri nizami harp şartlarında gösterdiği başarıyla birçok olayda güvenlik güçlerinin hayatını korudu. Türk askerinin ayak bastığı her noktada kullanılan Kirpi, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Türkmenistan ve Katar gibi dost ve müttefik ülkelerde de güvenle kullanılıyor.

Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde olan Kirpi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında maruz kaldığı saldırı, çatışma ve operasyonlarda askeri birlikleri güvenle taşıyarak kendini ispatladı. Kirpi, ülke savunması yanında yapılan ihracatlarla ekonomiye katkı sağlıyor. Kirpi'nin yeni versiyonu Kirpi II de başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

BMC, bu yıl Tunus İçişleri Bakanlığının "Uluslararası Zırhlı Araç İhalesi"ni kazanarak 9 adet 4x4 Orta Sınıf Çok Amaçlı Zırhlı Araç (MPAV) üretilmesine yönelik sözleşme imzalamıştı.

Şirket, bu yıl ayrıca Taktik Tekerlekli Araçlar Ailesi'nin en büyük ferdi 8x8 tank taşıyıcıyı ilk kez ihraç etti. Kuzey Makedonya'ya yapılan ihracatla BMC Tank Taşıyıcı, NATO üyesi bir Avrupa ülkesi envanterine girme başarısı gösterdi.
Anadolu Ajansı
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