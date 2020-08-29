1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hizmet verilen yaz sezonunda, özellikle "izole tatil" arayan ziyaretçilerden ilgi görüyor.
 29 Ağustos 2020 16:04
Yazdır
Kovid-19 sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı

Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki 279 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve dışından her dönem turist çekiyor.

"Dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası" olan Gökçeada, Kovid-19 sürecinde sağlanan izolasyon ve tedbirlerle, özellikle bölgede ailelerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı, rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunları da adaya rağbet gösteriyor. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarıyor. Su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılıyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, salgın sürecinde yoğun olarak alınan önlemlerle adada "kontrollü turizm"in devam ettiğini söyledi.

Hem yerel yönetimler hem de ilçe halkının bu konuda oldukça duyarlı ve ciddi olduğunu belirten Çetin, "Burası, Türkiye'nin en büyük adası, güneşin en son ve en güzel battığı yer. Gökçeada'ya yoğun talebi sadece pandemiye bağlamak çok mümkün değil ancak insanlar koronavirüsle alakalı kendilerini biraz daha izole etmek adına burayı tercih etmiş olabilir. Son yıllarda Gökçeada turizm noktasında Türkiye'nin parlayan yıldızı." dedi.

Çetin, turizm işletmelerinin sosyal mesafe gözetilerek belirlenen kapasitelerine göre rezervasyonlarının eylül sonuna kadar tamamen dolduğunu anlattı.

Salgın döneminde bu kadar yoğunluk beklemediklerini dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"İnsanların koronavirüse ait kaygılarını ve turizme, tatile çıkma konusunda endişe edeceklerini düşünürken gördüğümüz şu ki Gökçeada'daki bütün tesislerde yoğun bir talep ve rezervasyon var. Bu da bizi son derece sevindiriyor. Çünkü bu pandemi sürecinden özellikle esnafımız çok olumsuz etkilenmişti. Turizm sezonunun hareketli geçmesi, Gökçeada'da yaşayan herkese, bütün tesislere, aynı zamanda esnafımıza çok büyük katkı sağladı. Her geçen yıl Gökçeada'ya olan bu talebin artacağını düşünüyorum ama doğru adımlarla, doğru işlerle buradaki turizmin kalitesini bir iki tık daha üste taşımamız gerekiyor."

"İnsanların birbirinden izole olabileceği yer çok"

Anemos Otel Müdürü Murat Çureban da Gökçeada'da salgın sürecinin iyi yönetildiğine dikkati çekti.

Fiziksel şartlarının buna uygun olduğuna değinen Çureban, "Gerek plaj anlamında gerek gezilip görülecek yerler anlamında, ne kadar kalabalık olursa olsun insanların birbirinden izole olabileceği yer çok. Gemi haricinde büyük bir kalabalığı hissetmeden adaya gelip rahatça tatil yapabiliyorlar. Bu da bizim için büyük avantaj oldu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bu dönemde, geçen sezon olduğu kadar talep aldık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bey Ada Butik Otel'in sahibi İpek Dağınık ise 7 odalı küçük bir tesis işlettiğini anlattı.

Salgın sürecini yoğun geçirdiklerini bildiren Dağınık, "Ada diğer turizm destinasyonlarına göre daha bakir, daha büyük ve insanlar daha kolay dağılıp daha kolay lokasyonlarda vakit geçirebildikleri için tercih sebebi. Bunun yanında işletme özelliklerini göz önünde bulundurursak, daha küçük otellerin, pansiyonların olması, insanların daha güvende, daha izole hissetmeleri nedeniyle adayı tercih ettiklerini düşünüyorum." diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcak havadan bunalanlar Abant'ta yoğunluk oluşturdu
29 Ağustos 2020 15:09		 Balıkesir'de 2 binden fazla kişi evinde gözlem altında
28 Ağustos 2020 21:41
İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
28 Ağustos 2020 20:52		 Binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmeyince polis devreye girdi
28 Ağustos 2020 20:41
Bakan Karaismailoğlu: Giresunlulara daha konforlu bir ulaşım sağlayacağız
28 Ağustos 2020 20:21		 Karaman'da, HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek
28 Ağustos 2020 19:55
Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı
28 Ağustos 2020 19:34		 80'lik çift Covid-19'u yendi
28 Ağustos 2020 19:25
Kaymakamlıktan 'patlama sesi' açıklaması: Bulguya rastlayamadık
28 Ağustos 2020 18:29		 Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL'lik kaynak
28 Ağustos 2020 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli17:12 - Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor17:11 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi17:09 - Şehit Uzman Çavuş Arslantürk'ün acı haberi ailesine verildi17:06 - YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı16:33 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
16:28 - Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destek16:26 - Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı16:20 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:13 - Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı16:04 - Kovid-19 sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı
15:59 - BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu15:56 - Kadın akademisyen motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor15:54 - Şehit er Ümit Çıkın son yolculuğuna uğurlandı15:51 - Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor15:39 - ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
15:38 - Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
Fransız fırkateyni kaçtı
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yerden hazırlanın
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
'Temassız kartları' kullanırken dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gel dese ask dizi 4
biohackers 2
elveda ssk,kitabı 1
japonya başbakanının istifa etmesi 1
ümit özat 1
miha zajc 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 2
gül ve düşün 2
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam