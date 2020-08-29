1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.
 29 Ağustos 2020 16:11
Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. "Kovid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor." diyen Erdoğan, "Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"SALGIN ŞARTLARINA RAĞMEN YATIRIMLARA ARA VERİLMEDİ"

Aziz milletim, iş dünyamızın saygı değer üyeleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program sebebiyle siz sanayicilerimizle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ağustos zafer bayramının arefesinde böyle bir töreni yapmak gerçekten bizler için çok çok büyük anlam taşıyor. Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum.

Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. yine kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezinin ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız.

Bu merkezle inşallah çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Kovid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu.

Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor.

Salgın döneminde birçok firmamız kısıtlı pazar payı olduğu ülkelere açılma imkanı buldu.

Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirmekte kararlıyız.

Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk.

Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik.

AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KOŞACAĞIZ, KOŞTURACAĞIZ, VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı.

Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir.

Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık.

Cuma günü; Ankara - Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız. Zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız.

2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik.

Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik.

İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik.

18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik.

18 yıl evvel IMF'Siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisidir. Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık.

İHA'larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız.

Bir dönem siyasi istikrarla konuşulan bir ülkenin, bugün başarılarıyla, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin ve inancın bir sonucudur.

Devlet, millet sırt sırda verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.

Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım.

'TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ' DEDİ... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI

Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.

10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum.

Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek.

Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak.

Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak.

WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek.

Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.

Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek.

İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek.

Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak.

Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır.

Bu 10 projeye yakında yenilerini dahil ederek 2 milyar TL'nin üzerinde sabit yatırımı makina sektörüne kazandıracağız.

Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız.

Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz.

40 YENİ FABRİKA, 4 MİLYAR TL YATIRIM, 4 BİN İSTİHDAM

4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; bir, bir defa artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. Ve 'biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor kalın sağlıcakla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı.

Erdoğan, "Ben de şimdi bay robot ile görüştüm ve sinyali veriyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
29 Ağustos 2020 17:14		 Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
29 Ağustos 2020 16:33
Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 12 mil savaş sebebidir
29 Ağustos 2020 15:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı
29 Ağustos 2020 14:40		 Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
29 Ağustos 2020 14:13
'İstanbul Barosu ve CHP'liler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir'
29 Ağustos 2020 13:38		 'Baroların illegal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez'
29 Ağustos 2020 12:54
Soylu: Bize 30 Ağustos dersi verenler, Timtik'e sesiz kaldı
29 Ağustos 2020 10:43		 Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
29 Ağustos 2020 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli17:12 - Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor17:11 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi17:09 - Şehit Uzman Çavuş Arslantürk'ün acı haberi ailesine verildi17:06 - YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı16:33 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
16:28 - Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destek16:26 - Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı16:20 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:13 - Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı16:04 - Kovid-19 sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı
15:59 - BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu15:56 - Kadın akademisyen motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor15:54 - Şehit er Ümit Çıkın son yolculuğuna uğurlandı15:51 - Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor15:39 - ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
15:38 - Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
Fransız fırkateyni kaçtı
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yerden hazırlanın
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
'Temassız kartları' kullanırken dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 3
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
enner valencia 1
corona virüs vaka sayısı 1
moussa sow 1
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 2
masterchef 3
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
176 okulda corona vakası görülmesi 1
japonya başbakanının istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam