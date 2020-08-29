Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
|29 Ağustos 2020 16:13
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ailesinin de koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Bugün COVID-19'la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir'in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları.
Tedavimiz evde devam ediyor. Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum.
Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım.
Arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğunluk ve yorgunluktan aramalarına dönemediklerim olduysa kusuruma bakmasınlar. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, uzmanları ve sağlıkçılarımızı dinleyin.
Ali Babacan, daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
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