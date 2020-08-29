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Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.
|29 Ağustos 2020 16:26
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.
Tatvan'dan Van istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 KE 453 plakalı otomobil, Yeşilmezra Mahallesi'nde aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.
Otomobilde yaralanan Mustafa (5), Aynur (32) ve Dilan (3) Erdoğan, Muhammed (10), Umut (1), Özlem (34), Gülnaz (55), Ali (11) ve Nisanur (9) Örnek ile Birgül (52) ve Muhittin (26) Ceylan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik ekipleri bölgede önlem aldı.
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