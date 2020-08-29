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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

 29 Ağustos 2020 16:33
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan er Ümit Çıkın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çıkın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı
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