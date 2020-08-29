Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
|29 Ağustos 2020 16:33
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan er Ümit Çıkın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çıkın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Hakkaride görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan askerimiz er Ümit Çıkının ailesine başsağlığı diledi. https://t.co/JXSoOQIp57T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 29, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
29 Ağustos 2020 17:14
|Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı
29 Ağustos 2020 16:11
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 12 mil savaş sebebidir
29 Ağustos 2020 15:30
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı
29 Ağustos 2020 14:40
|Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
29 Ağustos 2020 14:13
|'İstanbul Barosu ve CHP'liler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir'
29 Ağustos 2020 13:38
|'Baroların illegal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez'
29 Ağustos 2020 12:54
|Soylu: Bize 30 Ağustos dersi verenler, Timtik'e sesiz kaldı
29 Ağustos 2020 10:43
|Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi
29 Ağustos 2020 10:23