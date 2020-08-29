1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı

ükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verdi.
 29 Ağustos 2020 17:06
Yazdır
YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 süreci nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının sağlık raporu istenen programlarına yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesine karar verdi.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların, "salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar" konusunda gelen talepler üzerine, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirildi.

YÖK, 28 Ağustos Cuma günü Yürütme Kurulu toplantısında adayların ilettiği sıkıntıları masaya yatırarak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmeleri sonucunda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına kayıt olacak adaylar" hariç olmak üzere, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.

Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve benzeri) mevzuatı gereğince "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi", "Gemi Adamı Olur" belgesi, "Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı Olur", "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ve benzeri belgeler istenen programlara için de süre uzatılarak öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine olanak sağlandı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 16:20		 Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı
29 Ağustos 2020 15:19
Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna 'Kovid-19' cezası
29 Ağustos 2020 15:04		 Sağlıkçılara yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
29 Ağustos 2020 14:00
İstanbul Valiliği'nden pandemi nedeniyle yeni tedbir kararları
29 Ağustos 2020 12:50		 TSK'dan F-16 açıklaması
29 Ağustos 2020 12:40
Aile Bakanlığı iki kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti
29 Ağustos 2020 12:08		 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi
29 Ağustos 2020 11:39
Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı
29 Ağustos 2020 11:15		 Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı
29 Ağustos 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli17:12 - Giresun'da askerlerin selzedelere desteği devam ediyor17:11 - 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi17:09 - Şehit Uzman Çavuş Arslantürk'ün acı haberi ailesine verildi17:06 - YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı16:33 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
16:28 - Ankara'da taksicilerden filyasyon ekiplerine destek16:26 - Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı16:20 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:13 - Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı16:11 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı16:04 - Kovid-19 sürecinde 'dünyanın ilk sakin adası'na ilgi arttı
15:59 - BMC'nin zırhlı araçlarının son durağı Somali oldu15:56 - Kadın akademisyen motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor15:54 - Şehit er Ümit Çıkın son yolculuğuna uğurlandı15:51 - Milli atlet Salih Korkmaz'dan yeni rekor15:39 - ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
15:38 - Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
Fransız fırkateyni kaçtı
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yerden hazırlanın
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
Bahçeli, köprüye başka bir ismin verilmesini istedi
'Temassız kartları' kullanırken dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 2
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 3
ümit özat 1
elveda ssk,kitabı 1
miha zajc 1
moussa sow 1
thiago silva 1
maskeyi çeneye takmak 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam