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5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
 29 Ağustos 2020 17:11
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5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan Bakanlık açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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