Bakan Süleyman Soylu: Devletimiz emrinize amadedir

Giresun'da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar'a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2'si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ACI BEKLEYİŞ

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.

Giresun'un Dereli ilçesinde sele kapılarak kaybolan esnaf Kemal Akar'ın (58) cansız bedeni kaybolduğu yerden 14 kilometre aşağıdaki Duroğlu beldesi yakınlarında dere yatağında bulundu. AFAD ekiplerince bulunan Akar'ın cansız bedeni sıkıştığı kayaların arasından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

BAKAN SOYLU OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." dedi.

Bakan Soylu, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." diye konuştu.

Soylu, "Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın." ifadesini kullandı.

Cumartesi akşamı durumu öğrendikten sonra, gece saatlerinde Giresun'a geldiğini ve o dakikadan itibaren de ayrılmadığını ifade eden Soylu, devletin bütün imkanları ile vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Soylu, sel nedeniyle oluşan elektrik ve su kesintileri ile yol sorunlarını çözmek için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Giresun'da bulunduklarını aktaran Soylu, afete maruz kalan her yere ulaşmaya, vatandaşlara yardımcı olmaya ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

- "Merak etmeyin hangi eksikliğiniz varsa giderilecektir"

Soylu, her ilçe için görevlendirme yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mesela Dereli'nin köylerinde şu anda Sivas Valisi, Yağlıdere'nin köylerinde Ordu Valisi, Doğankent'in köylerinde Gümüşhane Valisi görevli. Her birine ilçeleri, köyleri paylaştırdık. Büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz yolların açılması, kesilen sular varsa suların gelmesi, hasar gören evler varsa onlarla ilgili yardımın ulaştırılması ve onlarla ilgili sonra atılabilecek tedbirlerin ortaya konulabilmesi için çalışıyorlar. Bir taraftan Aile Bakanlığımız, bir taraftan Çevre Bakanlığımız, bir taraftan bizler İçişleri Bakanlığı, AFAD, her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği ölçüler çerçevesinde. Merak etmeyin hangi eksikliğiniz varsa giderilecektir. Bu bizim size söyleyeceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Bunun için buradayız ve en yakın zamanda yollar açılacaktır, en yakın zamanda adımlar atılacaktır, en yakın zamanda bugün sarıldığı gibi yaralar sarılacaktır. Devletimiz emrinize amadedir, onu bilmenizi istiyoruz."

Gün içinde yaptığı ve yapacağı inceleme ve toplantılara ilişkin de köy sakinlerini bilgilendiren Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Pazartesi nasip olursa, eğer bir eksiklik, aksaklık çıkmazsa Cumhurbaşkanımız da Dereli'ye, Doğankent'e, buralara gelecekler yani buraya varabilir mi bilmiyorum ama netice itibarıyla helikopterle inşallah gelir. Buraları hem kendisi görecek hem biz gördüklerimizi anlatacağız. Merak etmeyin derleyip toparlanmadan ayrılmak yok. Allah bir daha böyle bir felaketi hiçbirimizin başına vermesin."

SELDE YIKILAN CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

Giresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 2'si asker 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak yıkılan camiden geriye sadece minaresi kaldı. Beldedeki camiinin selden günler önce ve sonra çekilen fotoğraf kareleri; bölgede yaşanan afetin boyutunu da gözler önüne serdi. Minaresi ayakta kalmayı başaran, çevresi sel sularıyla kaplanıp, yıkılmadan dakikalar önce son anlarına ait fotoğraf karesi de ortaya çıkan caminin, enkaza dönen son durumu havadan görüntülendi.

'BAKTIK CAMİ YERİNDE YOK'

Camiden sadece minaresinin geriye kaldığını belirten beldede oturan Abdullah Akgün, "1 hafta önce bu camide cuma namazı kılmıştım. Selden sonra baktık cami yerinde yok. Sel almış götürmüş" dedi.

Gül Akgün, "Sürekli gelip gittiğimiz camimizdi. Selden sonra geriye sadece minaresi kaldı. İnşallah köyümüze daha güzeli yapılır" diye konuştu.

Beldede oturan Aysel Akgün ise, "O gün saat 13.30'da yağmur başladı. Hiç durmadı. Gece 22.00 sıralarında da camimiz yıkıldı. Sadece minaresi kaldı. Yıldırım attı, arabalar gitti, köprümüz yıkıldı. Bu zamana kadar hiç böyle yağmur yağmamıştı. Çok korktuk. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.