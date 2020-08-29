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'Üfürükçü hoca' iki kadına taciz iddiasıyla tutuklandı

Kütahya'da 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 'üfürükçü hoca' olarak tanınan Halil Aka (67), sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
 29 Ağustos 2020 17:33
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'Üfürükçü hoca' iki kadına taciz iddiasıyla tutuklandı

Kütahya'da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak bilinen H.A.'nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kütahya'da 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tanınan ve 'üfürükçü hoca' olarak tanınan Halil Aka (67), sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
DHA
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