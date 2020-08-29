Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
|29 Ağustos 2020 18:40
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AREA araştırma tarafından Türkiye Siyasi Gündem Araştırması - Ağustos 2020 gerçekleştirildi.
Araştırma 5 bölümden oluşuyor;
➢ Siyasi partilerin seçmen desteği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve performansı
➢ Siyasetçilerle ilgili kanaatler,
➢ Olası Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili kanaatler,
➢ Ağustos ayı gündem konuları,
➢ Demografik bilgiler ve örneklem
Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Ağustos 2020 raporunun tamamı için;TIKLAYINIZ
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