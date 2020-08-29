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Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar

Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
 29 Ağustos 2020 18:40
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Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar

AREA araştırma tarafından Türkiye Siyasi Gündem Araştırması - Ağustos 2020 gerçekleştirildi.

Araştırma 5 bölümden oluşuyor;

➢ Siyasi partilerin seçmen desteği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve performansı

➢ Siyasetçilerle ilgili kanaatler,

➢ Olası Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili kanaatler,

➢ Ağustos ayı gündem konuları,

➢ Demografik bilgiler ve örneklem

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Ağustos 2020 raporunun tamamı için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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