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Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.
 29 Ağustos 2020 19:15
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Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı

Sağlık Bakanlığı 29 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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