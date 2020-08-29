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Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru fenemon oldu

Saz çalıp türkü söyleyen Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru sosyal medyada fenomen oldu.
 29 Ağustos 2020 18:55
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Kumoğlu'nun saz çalıp söylediği türküler sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılınca polis memuru bir anda fenomen haline geldi

Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 30 yaşındaki Burak Kumoğlu, saz çalıp söylediği türküleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videolar büyük beğeni topladı.

Kumoğlu, bir anda sosyal medyada fenomen haline geldi.
DHA
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