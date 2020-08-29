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Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI'ye özel ödül

6 yılda 9 milli motor projesine imza atan TEI, insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, Kincentric En İyi İşverenler 2019 Araştırmasında "Çalışan Bağlılığı Ödülü"ne 3'üncü kez üst üste layık görüldü.
 29 Ağustos 2020 19:20
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Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI'ye özel ödül

Türkiye'nin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, Kincentric Best Employers (En İyi İşverenler) 2019 Araştırmasında "Çalışan Bağlılığı Ödülü"ne 3'üncü kez üst üste layık görüldü.

Alınan bilgiye göre, 6 yılda 9 milli motor projesine imza atan TEI, başarısını insan kaynakları uygulamalarında da sürdürüyor.

Liderlik, çeviklik ve yetenek odağına ilişkin yenilikçi bir yaklaşımla yürütülen projeler sonrasında TEI, çalışan bağlılığını "En İyi İşverenler" seviyesine taşıdı. "Çalışan Memnuniyeti" Türkiye genelinde yüzde 73 iken, TEI yüzde 89 ile zirveye koştu. Benzer şekilde "Çalışan Bağlılığı" Türkiye genelinde yüzde 55 iken, TEI yüzde 74 ile bu kategoride "En İyi İşverenler" arasında 3'üncü kez özel ödüle layık görüldü.

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hayata geçirdikleri insan kaynakları projelerinde çalışanların görüşünü ve beklentilerini almak için uygun ortamlar sağladıklarını, odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışanlarının gelişim alanlarına ve kariyer planlarına yönelik eğitimler planladıklarını belirten Akşit, şu görüşleri dile getirdi:

"Yöneticilerimizin yetkinliklerini değerlendiriyor ve gelişimlerini takip ediyoruz. Çok yönlü olarak tüm kademelerde geri bildirim sürecinin çalışmasına önem veriyoruz. Tanıma, takdir ve ödüllendirme sistemlerimizi son yıllarda yeniledik ve işletiyoruz. Başarılı çalışanlarımızı üst yönetimimizin ve kalabalık bir şirket katılımının olduğu törenlerle ödüllendiriyor ve başarılarını şirket geneline duyuruyoruz. Ayrıca çalışanların birbirini ödüllendirdiği bir "Çalışan Ödülleri" sistemimiz var. Bu ödül tipinde çalışanlar çalışma arkadaşlarını ödüle aday gösteriyor ve yine çalışanlardan oluşan bir ödül komitesi ödüllendirilecek çalışanları belirliyor."

Milli motor projeleri için çalışmaların hızla sürdüğünü bildiren Akşit, "35 yıllık tecrübemizle sektörde lider olan şirketimizde heyecanımızı paylaşacak, özgün motor projelerimizde bizimle birlikte çalışacak yetenekli mühendis arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Biz, bu ödülün alınmasını tüm TEI çalışanları ve yöneticileri ile birlikte başardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla da birlikte başarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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