1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde tüm sınıflar için her hafta 20'si EBA üzerinden olmak üzere 40 saat canlı ders yapılacağını belirtti.
 29 Ağustos 2020 20:12
Yazdır
Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders

Milli Eğitim Bakanlığının tüm birimlere gönderdiği mesaja göre 9, 10, 11 ve 12 sınıflarda haftalık 40 saat canlı ders yapılacak. Canlı derslerin 20 saati EBA üzerinden yapılacak.

İşte tüm birimlere gönderilen mesaj;

Değerli Arkadaşlar,

31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan "Eğitim Programı" na yönelik olarak eğitim kurumlarımızdan gelen sorular ve bu kapsamda son gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre;

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızın hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 inci sınıflarına yönelik EBA Canlı Dersleri haftalık 20'şer saat olarak uygulanacaktır.

Eğitim kurumu müdürlüklerimiz, 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan "Eğitim Programı"na ilişkin Haftalık Ders Programını, 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine uygun bir şekilde 40 saat üzerinden hazırlayacaklardır.

40 Saat üzerinden hazırlanacak olan Eğitim Kurumu Haftalık Ders Programı; 20 saati EBA Canlı Sınıf üzerinden, kalan 20 saati ise eğitim kurumu müdürlüklerimizce belirlenen diğer platformlar üzerinden gerçekleştirilmek üzere planlanacaktır. Bu kapsamda, Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan ders saatleri de yarısı EBA Canlı Sınıf üzerinden yarısı da eğitim kurumu müdürlüğünce belirlenecek olan platform üzerinden gerçekleştirilmek üzere ikiye bölünecektir.

Eğitim Kurumu Haftalık Ders Programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için planlama, 20+20 şeklinde iki ayrı program olarak Haftalık Ders Çizelgesindeki toplam ders saatlerini tamamlayacak şekilde yapılacaktır.

EBA Platformu dışında Diğer Platformlar üzerinden uygulanacak olan 20 saatlik canlı ders programı, EBA Canlı Sınıf uygulamasının başlama ve bitiş saatlerine göre eğitim kurumlarımız tarafından bu uygulamanın öncesinde veya sonrasında planlanabilecektir.

Canlı Dersler, eğitim kurumu müdürlüklerinin kontrol ve denetiminde, öğretmenler kurulu ve alan zümre öğretmenlerinin kararları doğrultusunda uygulanacak olup 40 dakika şeklinde planlanacaktır.

Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Onayları, haftalık 40 saat üzerinden yapılacak planlamaya göre gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda ihtiyaç olması durumunda ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

31 Ağustos - 18 Eylül arasında uygulanacak olan ve eğitim kurumlarımız tarafından 20+20 şeklinde toplam 40 saat üzerinden planlanacak olan programın tamamı, 28/08/2020 tarih ve 11503308 sayılı yazımızda belirttiğimiz hususlar saklı kalmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25/08/2020 tarih ve 11215393 sayılı (2020/5) Genelgesi kapsamında "Eğitim Programı" olarak kritik konu ve kazanımların verilmesine yönelik uygulanacaktır.

12 inci sınıflara yönelik 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları, hafta içi bu canlı derslerin uygulandığı saatler dışında planlanacak, ayrıca hafta sonları da yapılabilecektir.

Tüm eğitim kurumu (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri) müdürlüklerimizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ivedilikle bilgilendirilmeleri, planlamaların yukarıdaki açıklamalara göre yapılmasının sağlanması hususunda gereğini yapalım.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 20:47		 Bu ildeki düğünlerde artık polis ve jandarma görev alacak
29 Ağustos 2020 18:21
YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı
29 Ağustos 2020 17:06		 Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı
29 Ağustos 2020 15:19
Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna 'Kovid-19' cezası
29 Ağustos 2020 15:04		 Sağlıkçılara yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
29 Ağustos 2020 14:00
İstanbul Valiliği'nden pandemi nedeniyle yeni tedbir kararları
29 Ağustos 2020 12:50		 TSK'dan F-16 açıklaması
29 Ağustos 2020 12:40
Aile Bakanlığı iki kitabı 'muzır ve müstehcen neşriyat' ilan etti
29 Ağustos 2020 12:08		 96 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi
29 Ağustos 2020 11:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:47 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri20:45 - AK Partili Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki20:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı20:12 - Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders19:20 - Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI'ye özel ödül19:15 - Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
19:14 - Bakan Pakdemirli, Giresun'da incelemelerde bulundu19:13 - 'Türkiye, milli enerji politikasıyla bölgede söz sahibi'19:07 - Ekonomideki Kovid-19 'tedirginliği' yerini 'güvene' bırakıyor19:06 - Eylülde ekonomi gündemi yoğun18:59 - Hayrabolu'dan 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor18:55 - Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru fenemon oldu
18:40 - Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar18:26 - İngiltere Sağlık Bakanı: Kovid-19 vakaları tekrar artıyor18:23 - İzmir'de deniz ulaşımı bisikletliye 5 kuruş18:21 - Bu ildeki düğünlerde artık polis ve jandarma görev alacak18:10 - Lezzetli aşure yapmanın püf noktaları neler?
17:54 - Salda Gölü'nde Bakanlık heyetiyle alan çalışması yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
Fransız fırkateyni kaçtı
Öğretmeninin hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi
Milli Eğitim Bakanı Uzaktan Eğitim ile ilgili detayları açıkladı
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yerden hazırlanın
'Temassız kartları' kullanırken dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
japonya başbakanının istifa etmesi 1
musa dinç 1
enner valencia 1
biohackers 2
angela merkel'in yunanistan'ı desteklemesi 2
Endişe edecek bir durum yok 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
maskeyi çeneye takmak 2
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 5
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam