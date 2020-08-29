Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders

Milli Eğitim Bakanlığının tüm birimlere gönderdiği mesaja göre 9, 10, 11 ve 12 sınıflarda haftalık 40 saat canlı ders yapılacak. Canlı derslerin 20 saati EBA üzerinden yapılacak.

İşte tüm birimlere gönderilen mesaj;

Değerli Arkadaşlar,

31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan "Eğitim Programı" na yönelik olarak eğitim kurumlarımızdan gelen sorular ve bu kapsamda son gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Buna göre;

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızın hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 inci sınıflarına yönelik EBA Canlı Dersleri haftalık 20'şer saat olarak uygulanacaktır.

Eğitim kurumu müdürlüklerimiz, 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan "Eğitim Programı"na ilişkin Haftalık Ders Programını, 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine uygun bir şekilde 40 saat üzerinden hazırlayacaklardır.

40 Saat üzerinden hazırlanacak olan Eğitim Kurumu Haftalık Ders Programı; 20 saati EBA Canlı Sınıf üzerinden, kalan 20 saati ise eğitim kurumu müdürlüklerimizce belirlenen diğer platformlar üzerinden gerçekleştirilmek üzere planlanacaktır. Bu kapsamda, Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan ders saatleri de yarısı EBA Canlı Sınıf üzerinden yarısı da eğitim kurumu müdürlüğünce belirlenecek olan platform üzerinden gerçekleştirilmek üzere ikiye bölünecektir.

Eğitim Kurumu Haftalık Ders Programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için planlama, 20+20 şeklinde iki ayrı program olarak Haftalık Ders Çizelgesindeki toplam ders saatlerini tamamlayacak şekilde yapılacaktır.

EBA Platformu dışında Diğer Platformlar üzerinden uygulanacak olan 20 saatlik canlı ders programı, EBA Canlı Sınıf uygulamasının başlama ve bitiş saatlerine göre eğitim kurumlarımız tarafından bu uygulamanın öncesinde veya sonrasında planlanabilecektir.

Canlı Dersler, eğitim kurumu müdürlüklerinin kontrol ve denetiminde, öğretmenler kurulu ve alan zümre öğretmenlerinin kararları doğrultusunda uygulanacak olup 40 dakika şeklinde planlanacaktır.

Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Onayları, haftalık 40 saat üzerinden yapılacak planlamaya göre gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda ihtiyaç olması durumunda ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

31 Ağustos - 18 Eylül arasında uygulanacak olan ve eğitim kurumlarımız tarafından 20+20 şeklinde toplam 40 saat üzerinden planlanacak olan programın tamamı, 28/08/2020 tarih ve 11503308 sayılı yazımızda belirttiğimiz hususlar saklı kalmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25/08/2020 tarih ve 11215393 sayılı (2020/5) Genelgesi kapsamında "Eğitim Programı" olarak kritik konu ve kazanımların verilmesine yönelik uygulanacaktır.

12 inci sınıflara yönelik 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları, hafta içi bu canlı derslerin uygulandığı saatler dışında planlanacak, ayrıca hafta sonları da yapılabilecektir.

Tüm eğitim kurumu (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri) müdürlüklerimizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ivedilikle bilgilendirilmeleri, planlamaların yukarıdaki açıklamalara göre yapılmasının sağlanması hususunda gereğini yapalım.