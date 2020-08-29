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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.
 29 Ağustos 2020 20:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.

Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.

Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek" dedi.
Memurlar.Net
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