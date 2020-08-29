Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.
|29 Ağustos 2020 20:43
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.
Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.
Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AK Partili Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki
29 Ağustos 2020 20:45
|Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15
|Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
29 Ağustos 2020 18:40
|Bakan Süleyman Soylu: Devletimiz emrinize amadedir
29 Ağustos 2020 17:22
|Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
29 Ağustos 2020 17:14
|Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
29 Ağustos 2020 16:33
|Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı
29 Ağustos 2020 16:11
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 12 mil savaş sebebidir
29 Ağustos 2020 15:30
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı
29 Ağustos 2020 14:40