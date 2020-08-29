AK Partili Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olayı lanetledi.
|29 Ağustos 2020 20:45
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki göstererek, "İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malmö kentindeki olayı lanetledi.
"İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır." paylaşımında bulunan Çelik, şunları kaydetti:
"Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.
Bu saygısızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir."
- Kur'an yakma provokasyonu
Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı.
Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.
Danimarkalı ırkçı lider Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı getirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
29 Ağustos 2020 20:43
|Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15
|Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
29 Ağustos 2020 18:40
|Bakan Süleyman Soylu: Devletimiz emrinize amadedir
29 Ağustos 2020 17:22
|Bahçeli: On iki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli
29 Ağustos 2020 17:14
|Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
29 Ağustos 2020 16:33
|Babacan: Eşim ve oğlumun da testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 16:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı
29 Ağustos 2020 16:11
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 12 mil savaş sebebidir
29 Ağustos 2020 15:30
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muharrem ayı ve aşure günü mesajı
29 Ağustos 2020 14:40