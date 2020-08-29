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Fahrettin Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır" dedi.
 29 Ağustos 2020 22:10
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Fahrettin Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle görüntü paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuşunun, dirilişinin, milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır. Yazdığımız şanlı destana dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
İhlas Haber Ajansı
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