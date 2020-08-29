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İstanbul Barosu'ndan 'poster' açıklaması

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Av. Ebru Timtik'in posteri Baro tarafından asılmamıştır. Poster 'baro görevlilerine rağmen" Müdür Yardımcısının odasına girilerek asılmıştır. Baro görevlilerince indirilmiştir." denildi.
 29 Ağustos 2020 22:31
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İstanbul Barosu'ndan 'poster' açıklaması

İstanbul Barosu, ölüm orucu eyleminde ölen Avukat Ebru Timtik'in posterinin asılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"POSTER BARO GÖREVLİLERİNE RAĞMEN ASILDI"

Baro açıklamasında, "Dün İstanbul Barosu önünde yapılan anma sırasında, Av. Ebru Timtik'in posteri Baro tarafından asılmamıştır. Poster 'baro görevlilerine rağmen" Müdür Yardımcısının odasına girilerek asılmıştır. Baro görevlilerince indirilmiştir. İstanbul Barosu, bu noktadaki tavrının işareti olarak binaya Türk Bayrağı çekmiştir." ifadeleri yer aldı.

"SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ TERÖR EYLEMİNDE TİKTİK'E YÖNELTİLEN İDDİA YOK"

Açıklamada "Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden eylem, İstanbul Barosu tarafından en ağır şekilde lanetlenen bir terör eylemidir. Bugün de aynı anlayış içinde bulunan Baromuz, her yıl Savcımızı anmakta ve onun isminin yaşatılmasına verdiği önemi her yıl özel olarak vurgulamaktadır. Avukat Ebru Timtik özelinde savunduğumuz değer, 'adil yargılanma ilkesi'dir. Bu alanda ülkemiz yargısının çok ciddi bir sorun yaşamakta olduğu, tüm hukukçuların malumudur. " denildi.
DHA
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