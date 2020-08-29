Özel okullar ücret iade edecek mi?
|29 Ağustos 2020 22:55
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında öğrenci ve velilerin sorularını yanıtladı.
(Özel okullar ücret iade edecek mi?) Özel okulların yöneticileriyle toplantılar yaptık. Öğretmen uzaktan eğitim yaparken görevinin başında. Okulda servise biniyor mu binmiyor, yemek yiyor mu yemiyor, okulda öğrenci olmadığı için bazı masraflar yapılmıyor. Servis ve yemek ücretleri iade edilmesi için kanaat koyduk. İndirim bekleyen bir velinin hakkını gözetmek tabi ki bizim de işimiz. Vergi kolaylıklarıyla ilgili de kısa süre içinde bazı belirlemeler oluşacak. Özel okulların gereğini yapacağına inanıyorum. Gereğini yapılması konusunda konunun takipçiyiz.
Öğrencilerin yarısı gelecekse servislerde kapasitenin yarısı kullanılacak. Servislerin de kendi içerisinde getirdikleri standartlar var. Bizim de istediğimiz standartlar var.
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