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Başakşehir'de etrafa ateş açan şahsa PÖH'ten operasyon
Başakşehir'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığındı. Özel Harekat Polisleri apartmana girerken müzakereci polisin şahsı ikna çabaları sürüyor.
|29 Ağustos 2020 22:58
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Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheliyle polislerin müzakeresi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, bekçiler şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.
Kaçmaya başlayan kişiye "dur" ihtarında bulunuldu ve şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.
Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak kafasına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli, binaya saklandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polisler ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.
Şüpheliyle müzakereler devam ediyor.
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