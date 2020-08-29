1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'de Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askeri birliğe bombalı araçla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda 7'si hafif yaralı olmak üzere 9 kişi yaralandı.
 29 Ağustos 2020 23:08
Yazdır
İdlib'de Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askeri birliğe bombalı araçla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıda 7'si hafif yaralı olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kente bağlı Furaykah kasabasında bulunan askeri birlikte nöbet tutan askerler pikap türü aracın yaklaşmasıyla 'dur' ihtarı yaptı. Askeri birliğe 20 metre kala durdurulan pikaptan askerlere açılan ateş sonucu askerler de karşılık verdi. Çatışma sırasında pikap türü aracın patlatılmasıyla 7'si hafif yaralı olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Aracın patlatılmasıyla birlikte saldırı girişiminde bulunan teröristlerin kaçtıkları öğrenildi.

Olay sonrası çok sayıda ambulans birliğe sevk edilirken şok ve şarapnel etkisiyle 7'si hafif toplamda 9 kişi yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralıların Hatay'daki devlet hastanelerine gönderildiği öğrenilirken, alanda geniş çaplı çalışma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'dan büyük zulüm! Gizli hapishanelerde tutuyorlar
29 Ağustos 2020 22:04		 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2020 17:11
Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
29 Ağustos 2020 15:00		 Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor
29 Ağustos 2020 13:46
FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
29 Ağustos 2020 09:01		 30 DHKP-C'li yakalandı
29 Ağustos 2020 08:31
DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
28 Ağustos 2020 21:32		 İstanbul Barosu, Timtik'in resmini binaya astı, emniyet indirdi
28 Ağustos 2020 19:07
HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
28 Ağustos 2020 17:37		 FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı
28 Ağustos 2020 16:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?00:02 - 30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi23:50 - Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi23:47 - Belediye Personel Müdürü koronavirüse yenik düştü23:14 - Bu ilçede öğretmenlere düzenli olarak korona testi yapılıyor
23:08 - İdlib'de Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı23:00 - CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yard. emniyete çağrıldı22:58 - Başakşehir'de etrafa ateş açan şahsa PÖH'ten operasyon22:55 - Özel okullar ücret iade edecek mi?22:51 - Koronavirüsten ölen kişinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu22:50 - CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
22:49 - İstihdamda en büyük pay hizmet sektörünün22:44 - Şırnak'ta 5 noktada çıkan yangına müdahale ediliyor22:33 - Düğünde silahla havaya açılan ateş damadı yaraladı22:31 - İstanbul Barosu'ndan 'poster' açıklaması22:10 - Fahrettin Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı
22:07 - Dev projede önemli gelişme! Eylül ayında başlanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lafa tutmak 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 1
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 5
ali babacan 1
son düzlük 1
biohackers 2
enner valencia 1
gül ve düşün 2
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
maskeyi çeneye takmak 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam