Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi
|29 Ağustos 2020 23:52
|Yazdır
Küçükçekmece'de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen duyarsız vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor. Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi. Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı. Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı. Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yard. emniyete çağrıldı
29 Ağustos 2020 23:00
|Başakşehir'de etrafa ateş açan şahsa PÖH'ten operasyon
29 Ağustos 2020 22:58
|Düğünde silahla havaya açılan ateş damadı yaraladı
29 Ağustos 2020 22:33
|Bitlis'te otomobil kamyona çarptı: 6'sı çocuk 11 yaralı
29 Ağustos 2020 16:26
|Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
29 Ağustos 2020 14:29
|Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
29 Ağustos 2020 12:36
|Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı
29 Ağustos 2020 11:58
|Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
29 Ağustos 2020 10:40
|Kartal'da evindeki kadını öldüren bir kişi hayatına son verdi
29 Ağustos 2020 10:25
|70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı
29 Ağustos 2020 09:59