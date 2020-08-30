1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitime' ilişkin kısa videolar paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.
 30 Ağustos 2020 06:22
Yazdır
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitime' ilişkin kısa videolar paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin "Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var." başlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı.

Selçuk, videolarla "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?", "Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?", "Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?", "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?", "İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorularını yanıtladı.

İlk videoda, "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, bu konuda çok yayın yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Diyebilirim ki uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim, Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz. EBA internet sitesinin sağ alt tarafında yer alan EBA Asistan uzaktan eğitime dair tüm sorularınızı cevaplamak için hazır."

"Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?" başlıklı videoda ise Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, canlı sınıflarda yoklama da alındığını söyledi.

31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenlerin canlı ders uygulamaları gerçekleştirebileceğini vurgulayan Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimdeki verimi artırdığını belirtti.

Bakan Selçuk, "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?" başlıklı videoda da okul aile iş birliğinin önemine işaret ederek, ailelere önerilerde bulundu.

"İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, mart ayından itibaren dijital aracı olmayan ailelere cihaz ulaştırıldığını anlatarak, yeni tedbirlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

"Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?" sorusunun yer aldığı videoda ise Selçuk, Türk Standardları Enstitüsü ile bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Eylül'de yüz yüze eğitim belirli sınıflarda başlayacak
29 Ağustos 2020 10:58		 MEB'den yalanlama, yüz yüze eğitim takvimi netleşmedi
28 Ağustos 2020 16:11
MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması
27 Ağustos 2020 16:15		 'Öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz artış oldu'
27 Ağustos 2020 13:59
MEB, afet bölgesindeki binaları eğitime hazırlamak için sahada
27 Ağustos 2020 12:19		 Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
25 Ağustos 2020 12:14
Anadolu imam hatip liseleri yabancı dil öğrenmek isteyenlerin ilgi odağı oldu
25 Ağustos 2020 09:57		 Okulda herkese HES koduyla takip
25 Ağustos 2020 07:50
Öğretmenlerin mazeret tayin tercih süresi uzatıldı
24 Ağustos 2020 14:29		 MEB, 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' uygulamasını başlattı
24 Ağustos 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:57 - Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı07:49 - Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor07:38 - DHKP-C orman yaktı07:28 - Beyin kontrolü gerçek oluyor07:17 - İyi polis Almanya, kötü polis Fransa07:05 - Memur ödemesinde esas alınan aylıkla, kesintide esas alınan aylık niçin farklı?
06:57 - Cam yüklü kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı06:51 - Tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu06:43 - 'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi06:32 - İletişim Başkanı Altun'dan devlete 'katil' diyenlere tepki06:22 - Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitime' ilişkin kısa videolar paylaştı00:03 - Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
00:02 - 30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Asker uğurlama eğlencesinde 'gözaltı' arbedesi23:50 - Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi23:47 - Belediye Personel Müdürü koronavirüse yenik düştü23:14 - Bu ilçede öğretmenlere düzenli olarak korona testi yapılıyor
23:08 - İdlib'de Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Memur ödemesinde esas alınan aylıkla, kesintide esas alınan aylık niçin farklı?
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitime' ilişkin kısa videolar paylaştı
İyi polis Almanya, kötü polis Fransa
Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor
Beyin kontrolü gerçek oluyor
İletişim Başkanı Altun'dan devlete 'katil' diyenlere tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 3
istanbul sözleşmesinin ihanet olması 4
elveda ssk,kitabı 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
Endişe edecek bir durum yok 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 2
galatasaray'ın fikstür oyunları 1
lafa tutmak 1
bu bir savaş sebebidir 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam