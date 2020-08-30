İletişim Başkanı Altun'dan devlete 'katil' diyenlere tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.
|30 Ağustos 2020 06:32
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İyi polis Almanya, kötü polis Fransa
30 Ağustos 2020 07:17
|30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ağustos 2020 00:02
|Özel okullar ücret iade edecek mi?
29 Ağustos 2020 22:55
|CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
29 Ağustos 2020 22:50
|Fahrettin Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı
29 Ağustos 2020 22:10
|Bakan Çavuşoğlu: Ege'de 12 mile çıkaramazlar
29 Ağustos 2020 21:36
|'Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var'
29 Ağustos 2020 21:31
|AK Partili Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki
29 Ağustos 2020 20:45
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
29 Ağustos 2020 20:43
|Vaka ve hayatını kaybeden sayısı bugün de arttı
29 Ağustos 2020 19:15