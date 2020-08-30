Cam yüklü kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobilin cam yüklü kamyonete çarptıktan sonra takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldız (19) idaresindeki 42 AFY 419 plakalı Opel marka otomobil, seyir halinde bulunan K.K. idaresindeki 42 EEG plakalı Hyundai marka cam yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Devrilen kamyonette bulunan camlar ise yola dağıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yıldız'ın yakınları ise olay yerinde feryat etti. Kazada otomobilde bulunan M.Ç., A.E. ve kamyonet sürücüsü K.K. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından çevreye toplanan vatandaşların olayı film izler gibi izlemesi ise dikkat çekti.

Arabanın sesini fark ettiklerini belirten Kadir Ülker, "Şu istikametten geliyordu, arabanın sesini fark ettik. Bariyeri yıktı birisi bu tarafa geldi, diğeri o tarafa devrildi. Burada araçta bulunan 18 yaşındaki genç vefat etti" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.