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Beyin kontrolü gerçek oluyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak "Neuralink" çipini tanıttı. Çipin hastalıkları tedavi edeceği söylense de birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.
 30 Ağustos 2020 07:28
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Beyin kontrolü gerçek oluyor

İnsanlığı kontrol etme arzusu yüzyıllar boyunca ademoğlunun en büyük hayali oldu. Bu uğurda nice imparatorluklar geldi geçti. Bugüne kadar nice fetihler yapılsa da bu hayali gerçekleştiren olmadı. Ancak gelişen teknolojiler, kansız bir fetih vadediyor. Hem de altın tepside. SpaceX ve Tesla şirketleri ile duyduğumuz Elon Musk'ın Neuralink adlı şirketi insan beynini bilgisayara bağlamak için ciddi yol katedilmiş görünüyor. Her ne kadar insan beynini bilgisayara bağlamak üzerine yıllardır çalışmalar yapılsa da Musk'ın tanıttığı Neuralink, bütün bu birikimi somutlaştıran ve ticari forma getiren ilk şirket oldu. Bir başka deyişle Neuralink'in geliştirdiği teknoloji sayesinde beyin bilgisayar arayüzleri tıpkı akıllı telefonlar gibi yaygın teknolojiler arasına girebilecek.

NASIL TAKILIYOR?

Elon Musk'ın açıklamalarına göre Neuralink ameliyat robotu, kafa derisinin küçük bir bölümünü kaldırıyor, cihazın elektrotlarını beyne implant ediyor, cihazı kafatasına kaynatıyor ve kafa derisini tekrar yerine dikiyor. Üstelik bütün bu operasyonlar, herhangi bir anestezi uygulanmadan, dakikalar içerisinde uygulanıyor. 'Link' adlı çip ise bir madeni para büyüklüğünde, insan saçının dörtte biri genişliğinde dört elektrot iplikten ve onlara bağlı bir çipten oluşuyor. Kablolar aracılığıyla bu küçük cihaza iletilen beyin sinyalleri, elektronik sinyallere dönüştürülüyor. Böylece düşünceyle meydana gelen beyin sinyalleri anlamlı bir forma kavuşuyor. Geriye kalan tek şey ise bilgisayarların bu komutlara göre işlem gerçekleştirmesi.

DOMUZDA DENENDİ

Neuralink'in canlı yayınındaki deneklerinden birisi Gertrude adındaki bir domuzdu. Geçtiğimiz yıl fareler üzerinde yapılan testlerin ardından cihazın nihai sürümü, domuzlar üzerinde test edildi. Canlı yayında cihazın bağlandığı bir domuzun beyin sinyalleri ekranlara aktarıldı ve takip edildi. Elon Musk, cihazın çıkarıldığı domuzların herhangi bir davranış değişikliği göstermediğini kaydetti.

AKILLI SAATTAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek bütün özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, çipin endüktif olarak şarj edildiği bilgisini paylaştı. Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı.

BLACK MIRROR GERÇEK OLUYOR

Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek bir robota gerek olduğunu dile getirdi. Musk "Gelecekte, anıları kaydedip tekrar oynayabileceksiniz" diyor, ancak bunun bir Black Mirror bölümü gibi gelmeye başladığını kabul ediyor.

HASTALIKLARI İYİLEŞTİRECEK

Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına, depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi. Buluşun yakın vadeli hedefi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi etmek. Engelli kişiler, bilgisayara bağlanan herhangi bir akıllı protezi, düşünceleriyle kontrol edebilecek.

NEURALİNK CİHAZININ ÖZELLİKLERİ:

- Bataryası bir gün boyunca yetecek.
-Her bağlantı için 1024 kanal (var olan teknolojilerden daha yüksek hız vadediyor).
-Cihaz sadece 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip.
-Beyin içerisine uzanan kalın kablolar yerine saç telinden ince kablolar var.
-Doğrudan kafatasına entegre olacak.
-Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilecek.
-Cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor.

YA HACK'LENİRSEK

Neuralink'in her ne kadar hastalıkları iyileştireceği söylense de insanın hack'lenmesinin de kapısını aralayacak. Ayrıca beynin doğrudan bilgisayarlara bağlanması, düşüncelerin okunabilmesini de gündeme getirebilir. Neuralink, akıllı protezler, akıllı telefonlar ve bilgisayar dışında sanal ve artırılmış gerçeklik cihazlarına da bağlanabilir. Böyle bir durumda da insanların sadece insanlar sanal varlıklara dönüşebilme ihtimali var. Henüz klinik testleri yapılmadığı için Neuralink'in insan vücuduna yapılması planlanan elektronik müdahalenin herhangi bir tehlikeye yol açmadığını ispatlaması gerekiyor.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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