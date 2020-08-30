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DHKP-C orman yaktı

CHP ve bazı barolar, DHKP-C'nin talimatıyla girdiği ölüm orucunda ölen Ebru Timtik'e sahip çıkarken bir başka DHKP-C'li İstanbul'da orman yaktı. Maltepe'deki yangın 3 helikopter ve 1 uçakla söndürüldükten sonra kundakçı S.U. gözaltına alındı. Karakola götürülen S.U.'nun DHKP-C ve PKK bağlantısı çıktı.
 30 Ağustos 2020 07:38
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DHKP-C orman yaktı

Maltepe'deki ormanlık alanda çıkan yangının faili yakalandı. Önceki gün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla 3 saatte söndürüldü. Yangın ihbarının ardından harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman çevresinde geniş çaplı çalışma başlattı. Orman etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletle ormana giren ve yangın başladıktan hemen sonra çıkan bir şüpheliyi tespit etti.

YANICI SPREYLER BULUNDU

Çalışmayı derinleştiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.U. olduğunu belirledi. Motosikleti ile hareket halindeyken kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Motosikletteki kilitli kasada yanıcı ateş spreyleri ele geçirildi. Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin DHKP-C ve PKK ile bağlantıları tespit edildi. Tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 19 sabıkası bulunan S.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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