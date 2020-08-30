DHKP-C orman yaktı
|30 Ağustos 2020 07:38
|Yazdır
Maltepe'deki ormanlık alanda çıkan yangının faili yakalandı. Önceki gün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla 3 saatte söndürüldü. Yangın ihbarının ardından harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman çevresinde geniş çaplı çalışma başlattı. Orman etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikletle ormana giren ve yangın başladıktan hemen sonra çıkan bir şüpheliyi tespit etti.
YANICI SPREYLER BULUNDU
Çalışmayı derinleştiren Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.U. olduğunu belirledi. Motosikleti ile hareket halindeyken kıskıvrak yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Motosikletteki kilitli kasada yanıcı ateş spreyleri ele geçirildi. Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin DHKP-C ve PKK ile bağlantıları tespit edildi. Tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak gibi çeşitli suçlardan 19 sabıkası bulunan S.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şahin Şen
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İdlib'de Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı
29 Ağustos 2020 23:08
|PKK'dan büyük zulüm! Gizli hapishanelerde tutuyorlar
29 Ağustos 2020 22:04
|5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2020 17:11
|Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
29 Ağustos 2020 15:00
|Bölücü terör örgütünden kopuşlar sürüyor
29 Ağustos 2020 13:46
|FETÖ'nün 7 yıldızlı malikanesi
29 Ağustos 2020 09:01
|30 DHKP-C'li yakalandı
29 Ağustos 2020 08:31
|DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
28 Ağustos 2020 21:32
|İstanbul Barosu, Timtik'in resmini binaya astı, emniyet indirdi
28 Ağustos 2020 19:07
|HDP Muş İl Eş Başkanında olduğu 28 kişiye terörden gözaltı
28 Ağustos 2020 17:37