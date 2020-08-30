Pandemi döneminde veli toplantıları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokulların 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış hazırlığı programını okullara gönderdi. Programda 31 Ağustos - 21 Eylül arasındaki 3 haftalık süreçte gerçekleşecek olan uzaktan eğitim kapsamında yapılacaklar sıralandı. Programa göre, öğrencilerin ailelerinden de süreçte destek istenecek. Bu kapsamda 3 hafta boyunca öğrencilerin velileri ile toplantılar yapılacak. Salgına yönelik tedbirler kapsamında veli bilgilendirmelerinin bireysel veya küçük gruplar halinde dönüşümlü, sınıf ve kademelere göre farklı zaman diliminde programlanmış görüşmeler ya da çevrim içi-sosyal medya gibi elektronik ortamda üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME FİZİKİ DÜZENLEME

Veliler ile düzenlenecek uzaktan toplantılarda uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hijyen ve güvenlik önlemleri, uyum programları anlatılacak. Çocukların uzaktan eğitim konusunda velilerin de destek olması istenecek. 14 Eylül haftasında ise okulların yüz yüze eğitim için fiziki şartları düzenlenecek, Okul öncesi eğitim sınıflarıyla birlikte bütün eğitim kademelerinde oturma düzenlerinin sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmesi yapılacak. Temizliği zor olan araç gereç ve materyallerin kaldırılması gibi salgına yönelik hijyen tedbirlerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Fazlı Şahan