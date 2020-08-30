İstanbul Barosu gece kulübüne cevap veremedi
|30 Ağustos 2020 08:27
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TBB ile İstanbul Barosu arasında 25 Ocak 2013'te imzalanan protokol uyarınca söz konusu yer baronun kullanımına tahsis edilmiş, ancak protokole aykırı olarak üye avukatlara sosyal tesis yapılacak yerin gece kulübüne kiraya verildiği ortaya çıkmıştı. İlk Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği skandalın ardından İstanbul Barosu'nun pişkinliği pes dedirtti.
TBB İKİNCİ KEZ SORDU
10 Ağustos'ta konuyu Baroya resmi yazıyla soran TBB, binanın gece kulübü olarak işletmeciye kiraya verilmesi iddialarına yanıt istedi. Satın alınan yerin amacı dışında kullanılamayacağı belirtilen yazıda, "Taşınmaz, kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor" diye soruldu. Soruların hiçbirine cevap veremeyen baro, resmi yazıyı iade etti. TBB, İstanbul Barosu'na aynı soruları içeren ikinci bir yazı yazdı. İstanbul Barosu sorulara bu defa da cevap vermezse, TBB'nin protokolü iptal edebileceği belirtiliyor.
Osman Özgan
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