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KDV düştü, fiyatlar düşmedi

Restoran ve kafeler 7 puanlık KDV indirimini fiyata yansıtmadı. Pandemi öncesine göre fiyatların arttığını belirten vatandaşlar tepkili. Sektör ise, "Maliyetler arttı, KDV indirimi olmasaydı zam yapacaktık" diyor
 30 Ağustos 2020 08:39
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KDV düştü, fiyatlar düşmedi

Yeme-içme sektöründe KDV'nin yılsonuna kadar yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından fiyatlarda beklenilen indirim görülmedi. Hatta birçok restoran ve kafe, pandemi öncesine göre fiyatlarını artırdı. Vatandaşlar fiyatlarda bir gerileme göremeyince duruma gerek sosyal medya gerekse şikayet sitelerinde tepki göstermeye başladı.

Fiyatların düşürülmeme gerekçesinin maliyet artışından kaynaklandığını aktaran yeme-içme sektörünün oyuncuları, "Eğer KDV indirimi gelmemiş olsaydı yüzde 10-15 zam yapacaktık. Devlet KDV indirimiyle büyük bir hamle yaptı. Hem zor durumda olan esnafa destek verdi hem de kaçınılmaz zammın önüne geçerek vatandaşa destek sağlamış oldu" diyor.

MALİYETLER KATLANDI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin pandemi nedeniyle kapalı kaldığını hatırlatarak, "Esnaf ciddi zarar etti. Pandemi öncesine göre maliyetlerimiz de inanılmaz arttı. Özellikle enerji ve hammadde maliyetleri çok yükseldi. Bu durumda bizim fiyatlarımızı yüzde 10-15 artırmamız gerekiyordu. KDV indirimi gelmeseydi zam yapacaktık" ifadelerini kullandı.
Pandemi sonrasında restoran ve kafelerde fiyatların artıp artmadığı yönündeki soruya yanıt veren Bingöl, "Evet bazı yerler artırdı ama bu geneli kapsamıyor" şeklinde yanıt verdi.

KAÇINILMAZ ZAMMI ENGELLEDİ

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, KDV indiriminin tüketiciye yansıtmak için mi yapıldığı konusunun tartışılır olduğunu söyledi. Pandemi döneminde maliyetlerin çok yükseldiğine dikkat çeken Demirer, "Bir de buna sosyal mesafe nedeniyle müşteri sayıları azaltılınca restoran ve kafeler ciddi anlamda zor duruma düştü. Devlet KDV indirimiyle çok doğru bir hamle yaptı ve kaçınılmaz bir zammı önledi" dedi. KDV indirimiyle esnafa destek verildiğini anlatan Demirer, zammın önüne geçerek dolaylı olarak vatandaşa da destek verildiğini ifade etti.

EVLERE SERVİSTE KOMİSYON ORANLARI YÜKSELDİ

Pandemi nedeniyle evlere servisin arttığını anlatan TURES Başkanı Bingöl, "Bu dönemde paket maliyetleri inanılmaz yükseldi. Mesela ambalaj maliyeti yüzde 60 arttı. Evlere servis yapan dağıtım şirketleri de komisyon oranlarını artırdı. Yüzde 15 oranındaki komisyon oranları yüzde 30'lara çıktı" şeklinde konuştu.

Betül ALAKENT
Sabah
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