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MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi

MEB Okul Öncesi Yönetmeliğinde değişikliğe giderek, pandemi döneminde; eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe dair yetkiyi Bakanlık uhdesine aldı. Okul öncesinde kayıtların az olması nedeniyle yurt genelinde tüm öğretmenler norm fazlası haline gelmişti
 30 Ağustos 2020 08:58
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MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi

İşte Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler

EK MADDE 2 - (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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