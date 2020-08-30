1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur
 30 Ağustos 2020 09:12
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de aziz milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle..." sözüyle başladığı mesajında Soylu, sadece bir milletin ordusunun kazandığı değil, bir milletin tamamının orduya dönüşüp kazandığı kutlu bir zaferin 98. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Anadolu'ya attığımız ilk imzayı yaklaşık bin yıl boyunca silmek isteyenlere 30 Ağustos 1922'de verdiğimiz kesin ve nihai cevap, sadece Aziz Milletimiz için değil, dünyanın pek çok mazlum milletine de ilham kaynağı olmuştur. Tarihi bir tevafuk olarak 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle neticelenmesiyle dünyada kurulmak istenen sömürge düzeninin önüne de Aziz Milletimizin eliyle hak ve adaletten bir duvar çekilmiştir.

Zaferlerimizden aldığımız ilhamla bugün de hak ve adaletten ördüğümüz o duvarın bekçileriyiz. Bugün dünya mazlumlarının umudu ve koruyucusu olan Türkiye, kendi ürettiği gemilerle denizlerdeki haklarını ve ekonomik menfaatlerini korurken, kendi ürettiği insansız hava araçları, helikopterler, silahlar ve diğer teknik ekipmanla da terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadelesini onurlu ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir."

Bakan Soylu, 98 yıl önce yapıldığı gibi hiçbir tehdide boyun eğmeden, milletimizin geleceğini, hak ve adaletten başka sınırlama tanımadan savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini belirterek, "Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız ve onun tüm safhaları, emeği geçen tüm ecdadımız ve büyüklerimiz, bugünkü kararlılığımızın temel motivasyon kaynağıdır, gururumuz ve onurumuzdur. Büyük Zafer'in yüzüncü yılına doğru giderken aynı ruhla bu coğrafyada attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz kazanımlar, geçmişimize layık olabildiğimizin açık bir göstergesidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Soylu, başta bu Zafer'in büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük "akıncıları", mübarek mücadelenin tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla andı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İyi polis Almanya, kötü polis Fransa
30 Ağustos 2020 07:17		 İletişim Başkanı Altun'dan devlete 'katil' diyenlere tepki
30 Ağustos 2020 06:32
30 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ağustos 2020 00:02		 Özel okullar ücret iade edecek mi?
29 Ağustos 2020 22:55
CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde arbede
29 Ağustos 2020 22:50		 Fahrettin Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' paylaşımı
29 Ağustos 2020 22:10
Bakan Çavuşoğlu: Ege'de 12 mile çıkaramazlar
29 Ağustos 2020 21:36		 'Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var'
29 Ağustos 2020 21:31
AK Partili Çelik'ten İsveç'teki provokasyona sert tepki
29 Ağustos 2020 20:45		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı
29 Ağustos 2020 20:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Öğretmenler okullarını yeni dönem için hazırladı11:09 - 'Kış aylarında virüs riski 5 kat artacak' uyarısı11:05 - Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde11:02 - Otomotiv şirketlerinden ilk yarıda 2 milyar lira kar10:49 - Lise öğretmeni uçma hayaliyle telefondan kontrol edilebilir uçak yaptı10:45 - Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
10:35 - Devlet korumasındaki 281 genç 'üniversiteli' oldu10:17 - Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi10:15 - Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak10:02 - İşte büyük zaferin kadınları: Kimi asker, kimi kılavuz09:51 - Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar09:42 - Koronadan doktor ölümleriyle tedirgin olan sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor
09:37 - İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı09:28 - Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı Benim itibarımdır09:21 - Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi09:12 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı09:02 - Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanlarının sayısı artıyor
08:58 - MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı Benim itibarımdır
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
Memur ödemesinde esas alınan aylıkla, kesintide esas alınan aylık niçin farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümit özat 1
Endişe edecek bir durum yok 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 3
japonya başbakanının istifa etmesi 1
Masterchef Esra 1
lafa tutmak 1
bu bir savaş sebebidir 1
galatasaray'ın fikstür oyunları 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
son düzlük 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam