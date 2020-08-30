Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı Benim itibarımdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitimden, yüzyüze eğitime, canlı dersten, öğretmenlerin esnek çalışma genelgesine kadar bir çok soruya cevap verdi.

Bakan Ziya Selçuk öğlen twitter üzerinden yaptığı canlı yayında söylediği ve kamuoyu tarafından eleştirilen sözlerine açıklık getirdi. Bakan Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile ilgili "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımızda büyük bir azalma olmaz" demişti.

Bakan Ziya Selçuk bu sözlerine canlı yayında açıklama yaptı.Bakan Ziya Selçuk; "Öğretmenin itibarı benim itibarımdır. Öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarının geliştirilmesi gerektiği bir konuşmanın içinde bu ifadelere eleştiri gelmesine şaşırdım. Öğretmenlerin bu konuda kalpleri kırıldıysa bir kahve içerek gönüllerini alırım. Ziya hocayı bu konuda eleştirmeyin. Ben öğretmenin itibarının benim itibarım olduğunu söylüyorum. Toplumda öğretmenin itibarını arttırmalıyız. Bu süreçte ben öğretmenlerimize hep teşekkür ettim. Bu sözlerimden dolayı ben öğretmenlerimin gönlünü alırım" dedi.