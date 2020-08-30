İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile eğitimde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim programlarının uygulanmaya başlanmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Yeni eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala üniversitelerde ikinci öğretim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden alınan katkı payı ücretlerine gelen yüzde 8,6'lık zamma öğrencilerden tepkiler gelmeye başladı.

KATKI PAYI ÜNİVERSİTENİN BÜTÇESİNE GEÇİYOR

Öğrencilerden alınan katkı payları öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin bütçesine aktarılmakta ve üniversitenin harcamalarında kullanılmakta. Açıklanan katkı payları her üniversitede farklılık gösterebileceği gibi yapılan zam oranı önceki zam oranının 3 katını geçmemek zorunda.

Koronavirüs salgının gölgesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite öğrencilerinden alınacak katkı payı ücretlerine dair zam kararı 11 Temmuz tarihli resmi gazete de yayınlandı. Öğrenciler ise hala uzaktan eğitim ile mi yoksa yüz yüze eğitim mi alacakları belli değilken yüzde 8,6'lık gelen zam kararına tepki gösterdi.

SON ZAM 8 YIL ÖNCE

Öğrenci katkı payına en son zam 2012 yılında yapılırken, 8 yılın ardından yapılan bu zam kararına öğrenciler, "Pandemi sürecinde yapılacak iş miydi? Biz geçen dönemde verdiğimiz harçlar geri verilir mi diye düşünürken bu zam neyin nesi, herkes ekonomik sorunlar ile boğuşurken bu zam şart mıydı?" şeklinde tepkilerini dile getiriyorlar. Geçen dönem uzaktan eğitim gören öğrenciler uzaktan eğitim döneminde ödenen harçlarında geri iade edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

KATKI PAYI ÜNİVERSİTENİN BÜTÇESİNE GEÇİYOR

Öğrencilerden alınan katkı payları öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin bütçesine aktarılmakta ve üniversitenin harcamalarında kullanılmakta. Açıklanan katkı payları her üniversitede farklılık gösterebileceği gibi yapılan zam oranı önceki zam oranının 3 katını geçmemek zorunda.

HER ÜNİVERSİTE FARKLI ÜCRET AÇIKLAYABİLİR

Harç ücretlerini her üniversite kendisi belirlediği için her bölümde farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor örneğin bir üniversitenin iletişim fakültesinde ikinci öğretim olarak öğrenim gören bir öğrenci önceki dönemlerde dönemlik 481 TL öderken zam kararının ardından 522,50 TL ödeyecek. Bir başka üniversitede ise İletişim Fakültesi okuyan öğrenci geçen yıl 481 tl öderken bu yıl 1116 TL ödeyecek.

Mehmet Fahri Özkan