1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronadan doktor ölümleriyle tedirgin olan sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor

Türkiye'de son 1 haftada 5 doktorun coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, sağlık çalışanlarını tedirgin etti.
 30 Ağustos 2020 09:42
Yazdır
Koronadan doktor ölümleriyle tedirgin olan sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor

Koronavirüs ile savaşta ön cephede bulunan sağlık çalışanları, 4 ayı aşkın süredir büyük özveriyle çalışıyor. Salgının hemen her aşamasında tüm koruyucu önlemleri uygulayan sağlık çalışanları, kayıp vermeye devam ediyor. Son 1 haftada salgınla mücadelede 5 doktor yaşamını yitirdi. Doktorlar Abdurrahman Demir, Engin Ünaldı, Ahmet Aydın, Refik Ceyhan ve Turgut Erkutlu'nun ölüm haberleri, sağlık çalışanlarını da tedirgin etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde koronavirüs hastalarını iyileştirmek için mücadele eden sağlıkçılar, ölüm haberleri gelirken, özverili çalışmalarına devam ediyor. Tulum, maske, siperlik, gözlük, eldiven gibi tüm koruyucu önlemleri alan sağlıkçılar, yoğun bakımda yaşam savaşı veren hastaları kurtarmaya çalışıyor.

'UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, son 1 haftada 5 doktorun koronavirüsten hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları bu konuda çok fazla emek sarf ediyor. Aylardır işin içindeler, yoğun bir şekilde mesailerini burada geçiriyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Aylardır konuşulan konu maske, mesafe, hijyen bunlar halkımıza devamlı olarak anlatılmakta; ancak maalesef bu uyarıların dikkate alınmadığını görmekteyiz. Hastalarımız hastalandıkları zaman sağlık çalışanlarıyla temas etmekte; fakat kendi tedbirlerini alırlarsa sağlık çalışanlarını da koruyabilirler" dedi.

'İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Koronavirüs nedeniyle sağlık personelindeki ölümlerin artmasının tedirgin edici olduğunu kaydeden Taşçı, "Bu mesleği yapmak zorundayız. Hastalarımıza hizmet vermek durumundayız. Bunları görmek tedirgin edici; ama işimizi yapmak zorundayız. Daha dikkatli olmak zorundayız. Şu basit maskeyi takmak zor değil. Bu maske takılmazsa belki yoğun bakımlarda, hastanelerde bunların çok daha ağır maskeleri var. Bunları takmak zorunda kalacaklar ve onların sonu ölüm de olabilir. Bu yüzden bunları düşünmeleri gerekiyor. Geride bıraktıklarını düşünmeleri gerekiyor. Hayat kendilerinin; ama maalesef onunla beraber birçok kişiyi tehlikeye atabiliyorlar. Tüm toplumun buna dikkat etmesi gerekiyor. Hem kendilerini hem yakınlarını hem kendilerini tedavi edenleri de hasta etme ihtimalleri var. Bu yüzden uyarılara mutlaka uyulması gerekiyor" diye konuştu.

'KOLAY DEĞİL, YOĞUN EMEK VAR'

Doç. Dr. Taşçı, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanını hem hastalarla karşılaşırken hem olası diğer Covid-19 vakalarıyla temas halindeyken devamlı kullanmaları gerektiğini kaydetti. Taşçı, sağlık personelinin yoğun bakım için farklı, serviste yatan hastalar için farklı kıyafet ve kişisel koruyucu ekipman kullandığını belirterek, "Bunları giymenin, çıkarmanın yarım saat kadar bir süreyi aldığını biliyoruz. Kolay değil, yoğun bir emek var. Bunları her gün 1 sefer, 2 sefer, bazen 3 sefere kadar giyimek, çıkarmak gerekebiliyor. Yoğun mesai sürecinde sadece kişisel koruyucu ekipmanla beraber bunların düzenini almak zaman alabiliyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kış aylarında virüs riski 5 kat artacak' uyarısı
30 Ağustos 2020 11:09		 Devlet korumasındaki 281 genç 'üniversiteli' oldu
30 Ağustos 2020 10:35
Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak
30 Ağustos 2020 10:15		 İşte büyük zaferin kadınları: Kimi asker, kimi kılavuz
30 Ağustos 2020 10:02
2021'de yerli aşı kullanabiliriz
30 Ağustos 2020 08:47		 KDV düştü, fiyatlar düşmedi
30 Ağustos 2020 08:39
Kabusa dönen trafik problemleri için yeni sisteme geçiliyor
30 Ağustos 2020 08:09		 Ülke genelinde yağış beklenmiyor-Haritalı
30 Ağustos 2020 07:57
Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor
30 Ağustos 2020 07:49		 Memur ödemesinde esas alınan aylıkla, kesintide esas alınan aylık niçin farklı?
30 Ağustos 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Öğretmenler okullarını yeni dönem için hazırladı11:09 - 'Kış aylarında virüs riski 5 kat artacak' uyarısı11:05 - Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde11:02 - Otomotiv şirketlerinden ilk yarıda 2 milyar lira kar10:49 - Lise öğretmeni uçma hayaliyle telefondan kontrol edilebilir uçak yaptı10:45 - Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
10:35 - Devlet korumasındaki 281 genç 'üniversiteli' oldu10:17 - Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi10:15 - Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak10:02 - İşte büyük zaferin kadınları: Kimi asker, kimi kılavuz09:51 - Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar09:42 - Koronadan doktor ölümleriyle tedirgin olan sağlıkçılar, tedbirlerle mücadeleyi sürdürüyor
09:37 - İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı09:28 - Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı Benim itibarımdır09:21 - Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi09:12 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı09:02 - Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanlarının sayısı artıyor
08:58 - MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı Benim itibarımdır
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
Memur ödemesinde esas alınan aylıkla, kesintide esas alınan aylık niçin farklı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
maskeyi çeneye takmak 2
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 3
ümit özat 1
biohackers 2
ben valiyim diyerek 1 milyon dolar dolandıran çete 3
Hastaneler tıklım tıklım 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 2
musa dinç 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam