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Öğretmenler okullarını yeni dönem için hazırladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarının bakım ve onarımlarını yaparak, sınıflarını Kovid-19 sürecine uygun hale getirdi
 30 Ağustos 2020 11:18
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde GAP Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapılmasını fırsat bilerek okulu öğrencileri için hazırladı.

İdareciler ve öğretmenler, okul binasındaki eksiklikleri tamamlamak ve öğrenciler için çeşitli sosyal alanlar oluşturabilmek amacıyla harekete geçti.

Kendi imkanlarıyla okulun bakım ve onarımını yapan öğretmenler, hijyen kurallarına uygun olarak temizledikleri sınıfları sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenledi.

Öğretmenler, çeşitli kurumlardan da aldıkları destekle okulun bahçesine, mezun olan öğrenciler adına çeşme yaparak, dinlenme alanları oluşturdu.

Okul Müdürü Barış Kendirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu eğitim ve fiziki açıdan ileri düzeye getirmek için uzaktan eğitimi fırsata çevirdiklerini söyledi.

Bakanlığın gönderdiği talimatları yerine getirdiklerini anlatan Kendirci, okulu yeni eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Kendirci, şu ifadeleri kullandı:

"Okul yönetimi olarak, derslerin dışında üzerimize düşen işlerde de gerekeni yapalım istedik. Bu minvalde özellikle çevre düzenlemesi, öğrencilerin birbirinden uzak daha temassız vakit geçirebilecekleri ortamları hazırlama yoluna girdik. Kameriye, oturma alanları oluşturduk. Öğretmenlerimizin biraz daha temastan uzak olabilmesi için binanın arka tarafında bir öğretmen bahçesi düzenledik. Onun yanında dezenfektan işlemleri devam etti. Sınıfların özellikle sosyal mesafeye uyacak şekilde düzenlenmesi çalışması yaptık. Sıraların düzenlenmesi, fazla sıraların alınması, öğrenci mevcudunu düşürecek şekilde bir düzenleme yapılması yoluna girdik. Ortak kullanım alanlarını, olabilecek en az sayıda insanla devam edebilecek şekilde organize ettik."

Müdür Yardımcısı Ahmet Demir de yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı şekilde açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Okuldaki çalışmalara öğretmenlerin de gönüllü olarak katıldıklarını aktaran Demir, okulun tatil sürecinde olduğu dönemde de öğretmenlerin boş durmadıklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Demir, okulun yeni eğitim sürecine hazır olduğunu anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığının vereceği karar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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