Vakaların arttığı ilde polis sahaya indi

Kars'ta son günlerde Korona virüs (Kovid-19) vakalarında artış görülmesi üzerine yetkililerde bir takım önlemler almaya başladı. Kent genelinde görev alan polisler, maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşları uyardı.

Kars Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında kızarırken, yetkililerde yeni önlemler almaya başladı. Maskesiz sokağa çıkılmasına izin vermeyen polis ekipleri, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte vaka sayılarında artış ve düşüşlerin yaşandığını, ancak önemli bir sıkıntının olmadığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Türker Öksüz, "İl Hıfzıssıhhan Kurulu kararıyla önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Olağanüstü bir şey yok. Sadece bulaş riskini yayılmasını önlemek adına bir köyde bazı vakalar çıktığı zaman onun başka yerlere taşınmasını önlemek için karantina kararlarını alıyoruz. Belli bir süre sonra o karantinaları kaldırıyoruz" dedi.

"Kurallara uyduğumuz ölçüde güçlüyüz"

Salgınla mücadele de kurallara uyuduğu ölçüde güçlü olunduğuna dikkat çeken Öksüz, "Zaman zaman artışlar oluyor, zaman zaman düşüşler oluyor. Fakat benim özellikle belirtmek istediğim husus, daha önce de söyledim. 3 tane kuralımız var. Bu kurallara mutlaka uymamız lazım. Bu kurallara uyduğumuz ölçüde güçlüyüz. Daha önce de söylemiştim. Temizlik, maske ve mesafe harfiyen riayet etmemiz lazım. Bu hastalıktan biran önce kurtulmak için okullarımızı açma yönünde bir süreç işliyor. İnsanlarınız daha önceki, hastalık önceki yaşamına dönmek istiyor. Ama bütün bunların çözümü tedbirlere uymamızdan geçiyor" dedi.

"Yoğun bakımda olan hastalarımız var"

Yoğun bakımda olan hastaların olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz, "Bizim pozitif vakalara yaptığımız tedaviler Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehberler doğrultusunda yapılmaktadır. En ufak bir aykırılık yoktur. Biz tedavi protokolü neyse ona göre davranıyoruz. Hastanelerimizde şuanda hastalarımız var, yatan hastalarımız var. Yoğun bakımda olan hastalarımız var. Tedavileri devam ediyor. Bir sıkıntımız söz konusu değil" şeklinde konuştu.