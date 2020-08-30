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Osmaniye'de 40 daireli site karantinaya alındı

Osmaniye'de 2 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
 30 Ağustos 2020 12:27
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Osmaniye'de 40 daireli site karantinaya alındı

Osmaniye'de 2 bloktan oluşan 40 daireli sitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Şirinevler Mahallesi 11039 Sokak'ta 2 bloktan oluşan bir sitede koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle bulaşığın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrolü amacıyla karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar sitedeki iki bloğun giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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