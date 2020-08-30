Erdoğan yarın Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak
|30 Ağustos 2020 12:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Giresun'daki sel bölgesine gelerek Dereli ilçesinde incelemelerde bulunacak. Selden etkilenen ilçeleri havadan inceleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, balık av sezonunun da açılışına katılacak.
Giresun'da geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın sel bölgesinde incelemelerde bulunacak. Selden en fazla etkilenen Dereli ilçesine gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgeleri helikopter ile havadan inceleyecek.
Sel mağdurlarına verilecek destekleri Giresun'da açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki incelemelerin ardından akşam saatlerinde 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılacak. Merkez Balıkçı Barınağında düzenlenecek etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara seslenmesinin ardından denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara taze balık dağıtımını da gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra balıkçı gemisi ile denize açılacak.
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