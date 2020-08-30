1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde her düğüne bir görevli

Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi. Ayrıca sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, denetim faaliyeti yürütmesi için nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
 30 Ağustos 2020 12:57
Yazdır
Bu ilde her düğüne bir görevli

Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi. Ayrıca sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, denetim faaliyeti yürütmesi için nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Erzincan'da, korona virüs salgını nedeniyle sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Covid-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Bu tedbirler neticesinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle henüz pandemi sürecinin sonlanmadığından bazı ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların köylerde ve sokaklarda yapılanlar dahil saat 20: 00 ile 21: 00 arasında bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda şunlar kaydedildi:

"Düğün salonlarında sandalye koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi, paketli su servisi hariç yapılmasının durdurulması, düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması kararlaştırıldı."

Alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilerek denetim faaliyeti yürütmesi, düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere de müsaade edilmemesi kararı alındı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler uygulanacağı vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de 40 daireli site karantinaya alındı
30 Ağustos 2020 12:27		 'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
30 Ağustos 2020 06:43
Bu ilçede öğretmenlere düzenli olarak korona testi yapılıyor
29 Ağustos 2020 23:14		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Ağustos 2020 20:47
Liselerde her dersten haftalık 40 saat canlı ders
29 Ağustos 2020 20:12		 Bu ildeki düğünlerde artık polis ve jandarma görev alacak
29 Ağustos 2020 18:21
YÖK'ten öğrencilere 'tek hekim raporuyla kayıt' imkanı
29 Ağustos 2020 17:06		 Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı
29 Ağustos 2020 15:19
Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna 'Kovid-19' cezası
29 Ağustos 2020 15:04		 Sağlıkçılara yıl sonuna kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz
29 Ağustos 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor13:55 - AK Partili Canikli: Fitch suçüstü yakalanmıştır13:38 - Yoldan çıkan otomobil eve girdi, faciadan dönüldü13:30 - Şehit annesi yürekleri dağladı: Evladıma söz verdim, ağlamayacağım13:23 - Rekor başvurunun yapıldığı sınav "Temassız Sınav Modeli" ile başarıyla tamamlandı13:10 - Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı
13:06 - Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?12:57 - Bu ilde her düğüne bir görevli12:43 - 48 yıldır gözü gibi baktığı otomobili ile tanınmıştı, virüse yenik düştü12:40 - Erdoğan yarın Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulunacak12:30 - Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor12:27 - Osmaniye'de 40 daireli site karantinaya alındı
12:16 - Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki12:08 - Vakaların arttığı ilde polis sahaya indi11:58 - Bakan Soylu: Giresun'da can kaybımız 10 oldu11:55 - Şehit babası okuma azmiyle üçüncü üniversite diplomasını aldı11:51 - 'Sistemin geri dönüşü diye bir şey söz konusu değil'
11:47 - YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Eğitim' ve 'otomotiv'de vergi düzenlemesi
KDV düştü, fiyatlar düşmedi
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
MEB Okul Öncesi yönetmeliğini değiştirdi
Ünlü dolandırıcı savcının odasından çıkarken yakalandı
Kişi başına düşen araç sayısı en fazla bu illerde
Bakan Selçuk: Öğretmenin itibarı benim itibarımdır
Ucuz elektriğe güvenemedik: Sadece 750 bin abone kullanıyor
Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
loic remy'nin çaykur rizespor'a transfer olması 1
94.gazi koşusu 1
maskeyi çeneye takmak 2
sinir eden reklamlar 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
eran zahavi 1
thiago silva 1
Endişe edecek bir durum yok 1
malang sarr 1
japonya başbakanının istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Danışmanlık Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başis Kale Kentsel Dönüşüm Aş. 4 İşçi Alacak
İzmir İzelman 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam